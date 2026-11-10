Надзвичайно горда нація: тренер збірної Північної Ірландії – про Україну

Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О'Ніл заявив, що його гравці усвідомлюють важливість майбутніх поєдинків у Лізі націй, у яких боротимуть за історичне підвищення до дивізіону А.

Його слова передає Belfast Live.

"У гравців є величезний стимул. Це легко, я не думаю, що мені доведеться надто мотивувати цю команду. У них є можливість фінішувати на вершині групи, можливість потрапити до Ліги націй А, найвищого рівня міжнародного футболу, на якому ми можемо грати. Для них це величезний стимул, і якби їм вдалося цього досягти, це стало б величезним досягненням", – сказав тренер.

Проте, О'Нілл обережно ставиться до надмірного тиску на свою команду, щоб зайняти перше місце.

"У нас є шанс на перемогу. Звичайно, ми хочемо спробувати виграти групу й перейти на наступний рівень. Але ми молода команда, і в нас молодий склад. Ми не будемо покладати надто великий тягар на цю групу футболістів. Вони створили для себе чудову можливість, і ми подбаємо про те, щоб зробити все можливе. Обидва ці матчі будуть складними", – зазначив тренер.

Також О'Ніл оцінив майбутню зустріч зі збірною України.

"Україна – хороша команда, Угорщина – хороша команда, і вони були в Лізі А в попередньому розіграші Ліги націй. В України багато хороших гравців, це надзвичайно горда нація, і це видно, коли вони виходять на поле в міжнародних матчах. Ми розуміємо, яка можливість перед нами відкрилася, але також усвідомлюємо, наскільки великий виклик стоїть перед нами", – підсумував О'Ніл.

14 листопада Північна Ірландія у Белфасті прийме збірну України, а 17 листопада зіграє на виїзді проти Угорщини.

Після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи B2, маючи в активі чотири залікові бали. Лідером є британська збірна, якій підопічні Андреа Мальдери в першому колі поступились із рахунком 0:3.