Сульшер – про Шахтар: Суперник сильний, але ми добре підготувались

Головний тренер Бешикташа Оле Гуннар Сульшер висловився про майбутні матчі кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря.

Слова фахівця наводить Haberler.

Я вірю, що ми зможемо пройти Шахтар. Дійсно, суперник дуже сильний, але і ми добре підготувались, підписали чудових футболістів.



Ебрахам? Він готується до матчу та повинен бути у своїй найкращій формі. Я маю віру та надію – ми здатні переграти Шахтар", – розповів Сульшер.