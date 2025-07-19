Сульшер – про Шахтар: Суперник сильний, але ми добре підготувались
Головний тренер Бешикташа Оле Гуннар Сульшер висловився про майбутні матчі кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря.
Слова фахівця наводить Haberler.
Я вірю, що ми зможемо пройти Шахтар. Дійсно, суперник дуже сильний, але і ми добре підготувались, підписали чудових футболістів.
Ебрахам? Він готується до матчу та повинен бути у своїй найкращій формі. Я маю віру та надію – ми здатні переграти Шахтар", – розповів Сульшер.
Нагадаємо, перше коло кваліфікації розпочалось для Шахтаря перемогою над Ільвесом 6:0, а друга зустріч завершилась внічию 0:0.
Перший матч другого кваліфікаційного раунду проти Бешикташа відбудеться 24 липня о 21:00, а матч-відповідь заплановано на 31 липня. Стартовий свисток також пролунає о 21:00.
Напередодні "гірники" провели черговий матч у межах літніх зборів, де поступились словенському Триглаву.