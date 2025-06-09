Повернення у новому амплуа: легендарний гравець Інтера очолив клуб

Італійський Інтер призначив на посаду головного тренера клубу румунського фахівця Крістіана Ківу.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

Сторони підписали дворічний контракт, розрахований до 30 червня 2027 року.

На посаді головного тренера Ківу замінив Сімоне Індзагі, з яким Інтер у минулому сезоні дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де розгромно поступився ПСЖ (0:5).

Останнім місцем роботи 44-річного румуна була Парма, з якою він розірвав контракт за обопільною згодою. Це був його перший самостійний тренерський досвід на дорослому рівні.

У період з 2018 до 2024 року Ківу тренував молодіжні команди Інтера різних вікових категорій.

Під час кар'єри гравця Крістіан Ківу виступав за Інтер з 2007 по 2014 роки. Разом із "нерадзуррі" він тричі вигравав Серію А, по два рази Кубок та Суперкубок Італії, а також Лігу чемпіонів у сезоні-2009/10.

Зазначимо, що у 2002 році, бувши футболістом Аякса та національної команди Румунії, Ківу потрапив до символічної збірної року в Європі за версією УЄФА.