Евертон хоче відмовитися від продовження контракту з Миколенком: ЗМІ назвали причину

Олексій Мурзак — 13 листопада 2025, 21:50
Керівництво Евертона може змінити свою думку щодо продовження контракту з українським захисником Віталієм Миколенком.

Про це повідомляє Goodison News.

За інформацією видання, причиною стало те, що клуб може зосередитися на придбанні захисника Мілана Первіса Еступіньяна вже у це зимове трансферне вікно.

Раніше клуб із Ліверпуля планував розпочати переговори з 26-річним колишнім гравцем київського Динамо про продовження контракту, який діє до літа 2026 року.

Також повідомлялося, що українцем цікавиться низка клубів з Іспанії та Італії.

Напередодні Миколенко отримав високу оцінку за матч з Фулгемом.

