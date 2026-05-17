Миколенко зіграє зі стартових хвилин за Евертон у матчі АПЛ проти Сандерленда

Тренерські штаби Евертона та Сандерленда оголосили стартові склади на поєдинок 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, який відбудеться 17 травня.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

З перших хвилин за "ірисок" гратиме український захисник Віталій Миколенко. У поточному сезоні на рахунку фулбека один асист у 34 матчах.

Евертон: Пікфорд – О'Браєн, Тарковскі, Кін, Миколенко – Іроегбунам, Гарнер, Рель, Дьюзбері-Голл – Ндіайє, Бету

Сандерленд: Роєфс – Геертруйда, Мукіеле, Альдерете, Рейнілдо, Г'юм, Джака, Садікі, Ангуло, Ле Фе, Броббі.

Матч Евертон – Сандерленд розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,90. Натомість на успіх "чорних котів" можна поставити з коефіцієнтом 4,00, на нічию – 3,75.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.