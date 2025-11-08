Миколенко отримав високу оцінку за матч з Фулгемом

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав оцінку за зіграний матч проти Фулгема (2:0) в межах 11 туру англійської Прем'єр-ліги.

Статистичний портал SofaScore виставив українцю оцінку в 7,5 балів.

Миколенко відіграв увесь матч, який 6 разів виніс м'яч, виконав 2 навіси, 1 ключовий пас, віддав 83% точних передач (25 з 30) та допустив 15 втрат.

Найкращим гравцем матчу став захисник "ірисок" Майкл Кін – 7,9.

Перемога дозволила Евертону набрати 15 балів та піднятися на 11-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату.

Напередодні повідомлялося, що Миколенко може незабаром підписати нову угоду з Евертоном. Англійський клуб розпочав роботу над продовженням контракту з футболістом, який став одним із ключових гравців оборони мерсисайдців.