Вдруге стане батьком: футболіст збірної України мило оголосив про вагітність дружини

Захисник Евертон та збірної України Віталій Миколенко повідомив радісну новину – у його родині очікується поповнення.

Футболіст опублікував у Instagram фото зі своєю дружиною Вікторія Миколенко, яка перебуває у вагітності.

Пара вирішила повідомити про майбутнє народження другої дитини у символічному стилі. Після домашнього матчу Евертона Віталій та Вікторія разом із донькою сфотографувалися з дитячою футболкою, на якій був напис "+1".

"+1 до родини Миколенків. Ми чекаємо на тебе", – написав Віталій під світлинами.

Нагадаємо, Миколенко одружився зі своєю коханою у лютому 2024 року, а вже у лютому 2025-го у подружжя народилася донька. Тепер сім'я українського футболіста готується до нового поповнення.

