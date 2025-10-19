Миколенко може покинути Евертон – іспанські та італійські клуби готують пропозиції

Захисник збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко опинився у фокусі уваги кількох європейських клубів.

Про це повідомляє відомий інсайдер Руді Галетті.

За даними журналіста, 26-річний футболіст потрапив до шорт-листів команд з Іспанії та Італії, які зацікавлені у його підписанні. Чинна угода Миколенка з ірисками розрахована до червня 2026 року.

Попри це, головний тренер Евертона Девід Моєс повністю задоволений грою українця й наполягає на продовженні контракту ще на кілька сезонів. Сам Віталій поки не визначився, чи залишиться в клубі, чи спробує сили в іншому чемпіонаті.

У поточному сезоні Миколенко відіграв сім матчів за Евертон, але поки не відзначився результативними діями.

Раніше клуб Віталія Миколенка продовжив контракт з голкіпером.