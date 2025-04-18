Реал хоче замінити Анчелотті до старту клубного чемпіонату світу-2025

Головний тренер Реала Карло Анчелотті майже напевно залишить свою посаду по завершенню поточного сезону. У зв'язку із цим "бланкос" планують призначити нового тренера до старту клубного чемпіонату світу-2025.

Про ці плани мадридського клубу повідомляє Marca.

Після того, як Арсенал вдруге обіграв Реал та пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів, Анчелотті натякнув на свою відставку після закінчення кампанії. Пізніше з'явилася інформація, що і сам королівський клуб збирається припинити співпрацю з 65-річним італійцем.

Наступником Анчелотті має стати наставник Баєра Хабі Алонсо. Причому, згідно з джерелом, "вершкові" хочуть встигнути призначити 43-річного іспанця до того, як команда проведе перший матч на клубному чемпіонаті світу (18 червня).

Реал розглядає варіант із тим, щоб призначити тимчасового тренера, але в пріоритеті у клубу призначення нового наставника, який встиг би попрацювати з командою до початку турніру.

Цим новим тренером має стати Алонсо, бо він є варіантом, який найбільше переконує президента клубу Флорентіно Переса.

Алонсо чекає дзвінка від Реала, щоб активувати пункт в контракті, який дозволить тренеру піти з Баєра (цей пункт працює тільки для мадридців та Ліверпуля). За фахівця "бланкос" будуть змушені заплатити певну суму.

Раніше стало відомо, що Юрген Клопп не збирається повертатися до тренерської роботи, навіть якщо за ним прийдуть Реал або збірна Бразилії.