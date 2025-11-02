Зрінські у більшості вирвав перемогу в чемпіонаті перед матчем Ліги конференцій проти Динамо

Майбутній суперник київського Динамо в Лізі конференцій УЄФА Зрінські обіграв Широкі Брієг у матчі 13-го туру чемпіонату Боснії та Герцеговини.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

При тому саме Зрінські першими пропустили ще в середині першого тайму. Невдовзі суперники отримали пряму червону картку, після чого команда розпочала камбек та вирвала перемогу.

Після 13 турів Зрінські очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи перевагу над другим місцем у 2 очки. Проте у головного конкурента Бораца наразі на одну гру менше.

Чемпіонат Боснії та Герцеговини

1 листопада

Широкі Брієг – Зрінські 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 30 Посавац, 1:1 – 45 Чуже, 1:2 – 74 Маїч

Вилучення: Сесар 36 (пряма червона, Широкі Брієг)

Динамо зіграє проти боснійського Зрінські, який має одну перемогу в ЛК, 6 листопада. В той же день Шахтар прийматиме ісландський Брейдаблік.

Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес. "Біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.