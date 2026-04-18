Де Дзербі відповів, чи покине Тоттенгем, якщо команда вилетить у Чемпіоншип

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, який нещодавно очолив Тоттенгем, відповів, чи покине він команду, якщо та вилетить з Англійської Прем'єр-ліги.

Його слова передає SkySports.

Наставник заявив, що для нього найважливішим моментом є не ліга, а взаєморозуміння з керівництвом клубу.

"Проблема не в лізі. Проблема – зберегти взаємини з керівництвом і мати спільне бачення проєкту. Усі мають бути на одній хвилі", – сказав фахівець.

Зауважимо, що Тоттенгем перебуває у боротьбі за виживання в АПЛ, посідаючи наразі 18 місце (зона вильоту в Чемпіоншип). Сьогодні, 18 квітня, о 19:30 за Києвом, колектив зіграє проти Брайтона.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Брайтон, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,30. Натомість на успіх Тоттенгема можна поставити з коефіцієнтом 2,90, на нічию – 3,75.

