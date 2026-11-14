Україна програла Північній Ірландії та ризикує вилетіти з Дивізіону B Ліги націй

Збірна України у Белфасті поступилася Північній Ірландії в матчі 5-го туру Ліги націй.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь господарів.

Головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера довірив місце у стартовому складі одному дебютанту – Олексію Кащуку. Ворота збірної України захищав Анатолій Трубін.

Стартові хвилини минули за рівної боротьби. Суперники не квапилися й придивлялися один до одного.

Ближче до середини першого тайму господарі почали активніше діяти в атаці. На 23-й хвилині м'яч опинився у воротах Трубіна після удару Джеймі Донлі. Однак арбітр скасував гол через офсайд.

Тиск північноірландців посилився. Лише завдяки кільком ефектним сейвам Трубіна українцям вдалося втримати свої ворота недоторканими. На 28-й хвилині Кащук мав нагоду відкрити рахунок, але пробив у воротаря. На перерву команди пішли за нульового рахунку.

У другому таймі Північна Ірландія вийшла вперед. На 68-й хвилині після розіграшу кутового Террі Девлін завдав удару приблизно з 22 метрів і влучив у ворота. Трубін не зумів зреагувати на постріл.

Після забитого голу північноірландці віддали ініціативу, перекривши шляхи до власних воріт. На 89-й хвилині зобов'язаний був забивати Данило Сікан та виривити нічию, але голкіпер суперника проявив фантастичну реакцію.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Північної Ірландії.

Ліга націй УЄФА

5-й тур, 14 листопада

Дивізіон В, група 2

Північна Ірландія – Україна 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 68 Девлін

Північна Ірландія: П. Чарльз, Браун, Макконвіл, Атчесон, Девлін (Келлі, 80), Девенні (Спенсер, 87), Ш. Чарльз, Г'юм, Галбрейт, Донлі (Мадженніс, 87), Прайс.

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Сарапій, Забарний, Судаков (Синчук, 72), Очеретько (Назарина, 81), Ярмолюк, Кащук (Довбик, 90+2), Яремчук (Краснопір, 72), Сікан.

Попередження: Донлі, 75, O'Ніл (за межами поля)

Відеоогляд матчу Північна Ірландія – Україна

Після поразки від Північної Ірландії команда Андреа Мальдери боротиметься за збереження місця в Дивізіоні B. Після п'яти зіграних матчів українці набрали чотири бали.

Standings provided by Sofascore

Свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють 17 листопада проти Грузії. У першому поєдинку в Тбілісі суперники зіграли внічию – 0:0.