Мальдера пояснив поразку збірної України від Північної Ірландії

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера назвав причини поразки від Північної Ірландії (0:1) у матчі 5-го туру групового етапу Ліги націй.

Про це фахівець сказав на пресконференції, яку транслював ютуб-канал УАФ.

"Ми дуже розчаровані та злі. Матч був доволі рівним і збалансованим, і буквально один епізод вирішив його долю. Були моменти, коли краще грали ми, а в інші – суперник. Наприкінці другого тайму ми мали нагоду у Данила Сікана, але, на жаль, не використали її", – сказав Мальдера.

Також наставник пояснив, чому обрав нову тактичну схему та чого не вистачило команді в атаці.

"Справа була не в тактичній проблемі. Як під час володіння м'ячем, так і без нього ми не надто ризикували. Винятком були стандартні положення, після яких суперник створював небезпечні моменти. Можливо, нам не вистачило останнього пасу та правильних рішень в останній третині поля", – зазначив тренер.

Мальдера визнав, що збірній було складно долати насичену оборону суперника.

"Ми не ставили за мету завдавати багато ударів. Можливо, нам не вдавалося достатньо затримуватися в центрі поля. У першому таймі був момент Олексія Кащука, а наприкінці матчу – удар Сікана. Здавалося, що в цих епізодах ми могли забити. Звісно, ми могли зіграти краще, але Північна Ірландія діє низьким блоком, тому створити багато моментів проти неї складно", – пояснив фахівець.

Окремо головний тренер висловився про загрозу вильоту збірної до дивізіону C.

"На жаль, ми програли три матчі. Зараз ми не говоримо про те, як урятуватися. Ми хочемо викластися на максимум, ризикувати та виграти останній матч заради наших уболівальників", – наголосив Мальдера.

Раніше захисник збірної України Ілля Забарний емоційно відреагував на поразку від Північної Ірландії.

Нагадаємо, після поразки від Північної Ірландії збірна України має чотири очки та посідає третє місце в групі 2 Дивізіону B Ліги націй. У заключному турі "синьо-жовті" зіграють проти Грузії. Матч відбудеться 17 листопада. Перша зустріч команд завершилася нульовою нічиєю.