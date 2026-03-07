Ребров: У нас мало футболістів, які грають в елітних європейських лігах

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловив свою думку щодо кількості українських футболістів у європейських елітних лігах та стан їхньої ігрової практики, наголосивши, що таких дуже мало.

Про це він сказав у інтерв'ю угорському виданню Nemzeti Sport

"У нас мало футболістів, які грають в елітних європейських лігах. Хоч Ілля Забарний перейшов у ПСЖ, він грає мало, те саме можна сказати про Анатолія Трубіна в Бенфіці.

Водночас в УПЛ багато проблем: футболісти Шахтаря та Динамо практично половину життя проводять у дорозі, то в літаку, то в автобусі. У них немає часу на відпочинок", – сказав Ребров.

Нагадаємо, що Україна зіграє проти Швеції у півфіналі плейоф відбору 26 березня. Поєдинок стартує о 21:45 (за київським часом) на арені іспанського клубу Леванте.

Переможець протистояння вийде на тріумфатора дуелі Албанія – Польща, з яким зустрінеться у фіналі плейоф (31 березня).

Нагадаємо, що через травми національній команді не допоможуть лівий захисник Аякса Олександр Зінченко та форвард Роми Артем Довбик. Через перебір жовтих карток Ребров не зможе розраховувати на Руслана Малиновського та Юхима Коноплю.