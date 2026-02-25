Буду тільки радий: Пономаренко – про можливий виклик у збірну України

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко висловився про можливий виклик до збірної України.

Про це 20-річний нападник розповів в інтерв'ю "Українському футболу".

"Це питання наразі не до мене. Я роблю свою роботу на полі, всі слідкують за грою. Якщо буде виклик у збірну, звичайно, буду радий", – сказав Пономаренко.

Нападник "біло-синіх" також оцінив шанси України пройти Швецію у плейоф відбору на ЧС-2026.

"У Швеції сильна команда, чудовий підбір гравців, серед яких є суперзірки, такі як Ісак і Дьокереш. Зі шведами буде непросто, але я вірю, що наша збірна зможе їх подолати та пройти наступного суперника, щоб поїхати на чемпіонат світу. Дай Боже, щоб так і сталося", – зауважив Пономаренко.

Нагадаємо, що у матчі 17-го туру УПЛ проти Руха (1:0) Матвій забив переможний гол. Загалом на рахунку форварда чотири точні удари у поточному сезоні за головну команду Динамо. Гольова серія Пономаренка триває вже чотири матчі.

Збірна України проведе півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції 26 березня. У разі успіху "синьо-жовті" поборються за путівку на Мундіаль з переможцем пари Польща – Албанія.