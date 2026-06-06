Динамо веде перемовини щодо підписання одного з лідерів Олександрії
Теді Цара
ФК Олександрія
Вінгер Олександрії Теді Цара потрапив до сфери інтересів Динамо.
Про це повідомляє Albanian Scout.
За інформацією джерела, київський клуб зв'язався з агентом 26-річного албанського гравця, який висловив бажання залишити "містян".
У сезоні-2025/26 Цара зіграв за Олександрію 31 матч, де забив 6 голів та віддав 3 асисти.
Олександрія наразі бореться з збереження путівки в УПЛ. Напередодні команда Володимира Шарана у першому матчі розписала нічию з Лівим Берегом.
Раніше також повідомлялося, що захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко привернув увагу іспанського клубу Депортиво.