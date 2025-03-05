Де Лігт: Головна мета Манчестер Юнайтед – виграти Лігу Європи

Захисник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт заявив, що головною метою команди в сезоні-2024/25 є перемога в Лізі Європи та потрапляння в Лігу чемпіонів.

Його слова передає УЄФА.

" Це наша головна мета – виграти Лігу Європи та кваліфікуватися до Ліги чемпіонів наступного сезону. Ми повинні поставити все на кін, щоб виграти, і сподіваємося, що завтра ми отримаємо хороший результат", – сказав де Лігт.

Зауважимо, що завтра, 6 березня, МЮ зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Реала Сосьєдад. Поєдинок розпочнеться о 19:45, трансляція буде доступна на MEGOGO.

Наразі манкуніанці знаходяться на 14 позиції в Англійській Прем'єр-лізі після 27 зіграних матчів. Відставання від першого Ліверпуля складає 34 залікові пункти. Напередодні підопічні Аморіма вилетіли з Кубку Англії від Фулгема.

Раніше повідомлялося, що вболівальники МЮ готують чергову акцію протесту проти сім'ї Глейзерів, яка є співвласником клубу. Фанатське угрупування "The 1958" закликає усіх приходити на матч АПЛ проти Арсенала, який відбудеться 9 березня, у чорних футболках на честь повільної смерті клубу.