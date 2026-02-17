Володар Кубку УЄФА у складі Шахтаря відновив кар'єру
Колишній нападник донецького Шахтаря Марсело Морено відновив професійну кар'єру. 38-річний футболіст після дворічної перерви виступатиме за болівійський Орієнте Петролеро.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Терміни угоди та фінансові подробиці не повідомляються. У складі п'ятиразового чемпіона Болівії Морено гратиме під 9 номером.
Зазначимо, що саме у складі Орієнте Петролеро Марсело робив перші кроки у футболі та дебютував на професійному рівні.
Влітку 2008 року болівійського нападника придбав Шахтар, який заплатив бразильському Крузейро 9 мільйонів євро. Втім, Марсело так і не зміг завоювати стабільне місце в основі "гірників". Форвард зіграв 46 матчів за донеччан, у яких забив 11 голів.
Разом з Шахтарем Морено став володарем Кубку УЄФА 2008/09, Кубку України 2010/11 та чемпіоном України 2010/11.
Після оренд у Вердері та Вігані Шахтар продав нападника в бразильський Греміо за 6 мільйонів євро.
Морено залишається рекордсменом збірної Болівії за кількістю голів – 31 м'яч у 108 матчах. У 2024 році він призупинив кар'єру після виступів за бразильський Крузейро.
Раніше повідомлялося, що Шахтар може придбати вінгера Сантоса Матеуса Шав'єра.