Володар Кубку УЄФА у складі Шахтаря відновив кар'єру

Колишній нападник донецького Шахтаря Марсело Морено відновив професійну кар'єру. 38-річний футболіст після дворічної перерви виступатиме за болівійський Орієнте Петролеро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни угоди та фінансові подробиці не повідомляються. У складі п'ятиразового чемпіона Болівії Морено гратиме під 9 номером.

DE VOLTA PARA OS GRAMADOS! 🇧🇴🏹



Marcelo Moreno saiu da aposentadoria e foi apresentado com muita festa para ser o atacante do Oriente Petrolero nesta temporada.



📹 Oriente Petrolero #Redes4 pic.twitter.com/Q814dU00y2 — Lance! (@lancenet) February 14, 2026

Зазначимо, що саме у складі Орієнте Петролеро Марсело робив перші кроки у футболі та дебютував на професійному рівні.

Влітку 2008 року болівійського нападника придбав Шахтар, який заплатив бразильському Крузейро 9 мільйонів євро. Втім, Марсело так і не зміг завоювати стабільне місце в основі "гірників". Форвард зіграв 46 матчів за донеччан, у яких забив 11 голів.

Разом з Шахтарем Морено став володарем Кубку УЄФА 2008/09, Кубку України 2010/11 та чемпіоном України 2010/11.

Після оренд у Вердері та Вігані Шахтар продав нападника в бразильський Греміо за 6 мільйонів євро.

Морено залишається рекордсменом збірної Болівії за кількістю голів – 31 м'яч у 108 матчах. У 2024 році він призупинив кар'єру після виступів за бразильський Крузейро.

