Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Володар Кубку УЄФА у складі Шахтаря відновив кар'єру

Сергій Шаховець — 17 лютого 2026, 11:30
Володар Кубку УЄФА у складі Шахтаря відновив кар'єру
Марсело Морено
Instagram Марсело Морено

Колишній нападник донецького Шахтаря Марсело Морено відновив професійну кар'єру. 38-річний футболіст після дворічної перерви виступатиме за болівійський Орієнте Петролеро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни угоди та фінансові подробиці не повідомляються. У складі п'ятиразового чемпіона Болівії Морено гратиме під 9 номером.

Зазначимо, що саме у складі Орієнте Петролеро Марсело робив перші кроки у футболі та дебютував на професійному рівні.

Влітку 2008 року болівійського нападника придбав Шахтар, який заплатив бразильському Крузейро 9 мільйонів євро. Втім, Марсело так і не зміг завоювати стабільне місце в основі "гірників". Форвард зіграв 46 матчів за донеччан, у яких забив 11 голів.

Разом з Шахтарем Морено став володарем Кубку УЄФА 2008/09, Кубку України 2010/11 та чемпіоном України 2010/11.

Після оренд у Вердері та Вігані Шахтар продав нападника в бразильський Греміо за 6 мільйонів євро.

Морено залишається рекордсменом збірної Болівії за кількістю голів – 31 м'яч у 108 матчах. У 2024 році він призупинив кар'єру після виступів за бразильський Крузейро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар може придбати вінгера Сантоса Матеуса Шав'єра.

Морено Футбольні трансфери Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Шахтар веде переговори щодо підписання вінгера Сантоса
Шахтар повернувся в Україну та буде готуватися до матчів УПЛ у Львові
Усі мають думати про титул, – Туран назвав завдання Шахтаря на сезон
УЄФА оприлюднив доходи Динамо і Шахтаря за участь в єврокубках
Шахтар переміг Руставі та Ділу, Верес переграв Динамо Тбілісі: результати спарингів за участю клубів УПЛ

Останні новини