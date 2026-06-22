Тоттенгем готовий заплатити 70 мільйонів євро за півзахисника Вест Гема

Тоттенгем готовий направити Вест Гему пропозицію у розмірі 70 мільйонів євро за трансфер півзахисника Матеуша Фернандеша.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його даними "шпори" мають намір долучитися до активної боротьби за 21-річного футболіста. При цьому Тоттенхем – не єдиний претендент на гравця.

Зазначається, що Фернандеш, як і раніше, залишається у сфері інтересів мадридського Реала і Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону-2025/2026 португальський хавбек зіграв за Вест Гем 42 матчі у всіх турнірах. На його рахунку 5 забитих м'ячів та 5 гольових передач.

Напередодні Тоттенгем оголосив про підписання центрального захисника Брайтона Яна Пола ван Гекке.