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Тоттенгем націлився на трансфер хавбека збірної Італії

Олександр Булава — 26 червня 2026, 13:48
Тоттенгем націлився на трансфер хавбека збірної Італії
Сандро Тоналі
Newcastle United

Тоттенгем планує зробити нову пропозицію щодо трансферу півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, 26-річний італієць уже узгодив умови особистого контракту з лондонцями, який буде розрахований до літа 2032 року. Оскільки хавбеком цікавляться ще два клуби Англійської Прем'єр-ліги, "шпори" намагаються форсувати переговори, щоб випередити конкурентів.

Сандро перейшов до Ньюкасла з Мілана в липні 2023 року за 70 млн євро, ставши найдорожчим італійцем в історії. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2029-го.

У сезоні-2025/26 Тоналі зіграв у 53 матчах за клуб у всіх турнірах, де забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл оцінив італійського хавбека у 115 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем готовий заплатити 70 мільйонів євро за хавбека Матеуша Фернандеша із Вест Гема.

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