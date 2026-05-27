Вест Гем не звільнить тренера, із яким вилетів із АПЛ

Португальський фахівець Нуну Ешпіріту Санту залишиться на посаді головного тренера лондонського Вест Гема й у наступному сезоні.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2025/26 Вест Гем вилетів із АПЛ у Чемпіоншип. Попри це, клуб вирішив залишити Нуну на посаді тренера команди.

52-річний португалець очолив Вест Гем наприкінці вересня 2025 року, замінивши англійця Грема Поттера. Під керівництвом Нуну команда здобула 11 перемог і зазнала 15 поразок у 37 матчах. Контракт фахівця із Вест Гемом розрахований до кінця червня 2028 року.

До Вест Гема португалець працював із Ріу Аве, Валенсією, Порту, Вулвергемптоном, Тоттенгемом, Аль Іттіхадом і Ноттінгем Форест.