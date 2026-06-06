Співголова Вест Гема покинув посаду через розслідування британських ЗМІ

Співголова англійського Вест Гем Девід Салліван негайно залишив свою посаду.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Функціонер також пішов у відставку з посади директора компанії WH Holding Limited та самого футбольного клубу після того, як дізнався про майбутню публікацію звинувачень щодо свого минулого.

Салліван через своїх юридичних представників заперечує будь-яку протиправну поведінку та прийняв рішення піти, щоб уникнути дезорганізації в клубі на час приватного вирішення цього питання.

Як зазначає команда, сам Девід не пов'язаний цими звинуваченнями з Вест Гемом, а поточним керівництвом щоденними операціями клубу продовжить займатися тимчасовий головний виконавчий директор Карім Вірані.

За даними The Guardian, BBC та The Times разом проводять розслідування щодо діяльності Девіда Саллівана.

"Протягом десятиліть він заробив мільйони на порнографії, видавництві газет та футболі. Результати розслідування планується оприлюднити в ефірі та в пресі в понеділок (8 червня – прим.)"

Нагадаємо, за підсумками сезону-2025/26 Вест Гем вилетів із АПЛ у Чемпіоншип. Попри це, клуб вирішив залишити Нуну Ешпіріту Санту на посаді тренера команди.