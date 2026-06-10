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Вест Гем оголосив про відхід вихованця Барселони та досвідченого голкіпера

Микола Літвінов — 10 червня 2026, 19:32
Вест Гем оголосив про відхід вихованця Барселони та досвідченого голкіпера
Адама Траоре
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Іспанський вінгер Адама Траоре та польський воротар Лукаш Фабіанський покинуть англійський Вест Гем на правах вільних агентів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракти обох гравців з "молотобійцями" були розраховані до червня 2026 року, клуб вирішив не продовжувати угоди.

Вихованець каталонської Барселони Адама Траоре перейшов до Вест Гема із Фулгема у січні цього року. За цей час крайній нападник зіграв у футболці "молотобійців" 12 матчів, проте виходив переважно із лави запасних, провівши сумарно на полі 363 хвилини.

41-річний Фабіанський у сезоні-25/26 відіграв на клубному рівні всього два матчі, у яких пропустив один гол. Загалом за кар'єру польський голкіпер захищав ворота Вест Гема 216 поєдинків, у яких дозволив забити суперникам 290 м'ячів та 53 рази залишив ворота недоторканними. Разом із командою Лукаш став переможцем Ліги конференцій у кампанії-22/23.

Нагадаємо, що напередодні співголова Вест Гема Девід Салліван покинув свою  посаду через розслідування британських ЗМІ.

Вест Гем Адама Траоре Лукаш Фабіанський

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