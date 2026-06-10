Вест Гем оголосив про відхід вихованця Барселони та досвідченого голкіпера

Іспанський вінгер Адама Траоре та польський воротар Лукаш Фабіанський покинуть англійський Вест Гем на правах вільних агентів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракти обох гравців з "молотобійцями" були розраховані до червня 2026 року, клуб вирішив не продовжувати угоди.

Вихованець каталонської Барселони Адама Траоре перейшов до Вест Гема із Фулгема у січні цього року. За цей час крайній нападник зіграв у футболці "молотобійців" 12 матчів, проте виходив переважно із лави запасних, провівши сумарно на полі 363 хвилини.

41-річний Фабіанський у сезоні-25/26 відіграв на клубному рівні всього два матчі, у яких пропустив один гол. Загалом за кар'єру польський голкіпер захищав ворота Вест Гема 216 поєдинків, у яких дозволив забити суперникам 290 м'ячів та 53 рази залишив ворота недоторканними. Разом із командою Лукаш став переможцем Ліги конференцій у кампанії-22/23.

Нагадаємо, що напередодні співголова Вест Гема Девід Салліван покинув свою посаду через розслідування британських ЗМІ.