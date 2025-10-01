Українська правда
Визначились коментатори матчів Динамо та Шахтаря у першому турі Ліги конференцій

Володимир Максименко — 1 жовтня 2025, 11:46
ФК Динамо Київ

У четвер, другого жовтня, відбудеться два поєдинки за участю українських клубів у Лізі конференцій.

О 19:45 свій шлях у третьому за силою єврокубку розпочне Динамо Київ – суперником стане Крістал Пелес. У наступному часовому слоті донецький Шахтар зустрінеться з Абердіном на стадіоні "Піттодрі".

Ці та інші матчі нової кампанії Ліги конференцій-2025/26 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні.

Аналітична студія розпочне свою роботу о 18:30 за київським часом. Ведучим буде Артем Панченко, а запрошеними експертами – ексгравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Матч Шахтаря з Абердіном прокоментують Олександр Новак і Віталій Похвала. На грі чинного чемпіона країни Динамо та переможця Кубку Англії працюватимуть Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко.

Усі ігри будуть доступні на ОТТ-платформі за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S". Вибрані матчі також можна буде переглянути безплатно у прямому етері на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.

