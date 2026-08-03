Вільярреал підписав 36-річного голкіпера Лейпцига

Угорський голкіпер Лейпцига Петер Гулачі став гравцем Вільярреала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

36-річний воротар підписав дворічний контракт. Деталі переходу не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, трансфер обійшовся іспанському клубу у 2 млн євро.

Гулачі виступав за "биків" з 2015 року. За цей час він провів у складі німецького клубу 362 офіційні матчі, вигравши з командою два Кубки та один Суперкубок Німеччини.

У минулому сезоні угорець відіграв 23 матчі, в яких пропустив 32 голи та 9 разів залишив свої ворота сухими. Протягом кар'єри він також виступав за Ліверпуль, Халл Сіті, Герефорд Юнайтед, Транмер Роверс та РБ Зальцбург.

Крім того, Гулачі багато років залишався основним воротарем збірної Угорщини, за яку загалом провів 58 матчів.

Нагадаємо, напередодні 18-річний український нападник Юрій Кісак став гравцем Вільярреала.