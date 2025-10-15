Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилося місце проведення матчу відбору на ЧС-2026 між Україною та Ісландією

Олексій Мурзак — 15 жовтня 2025, 15:18
Визначилося місце проведення матчу відбору на ЧС-2026 між Україною та Ісландією
Арена "Легія"
builderpolska.pl

Визначилося місце проведення номінально домашнього матчу для України у відборі на ЧС-2026, який національна команда проведе 16 листопада проти Ісландії. 

Про це повідомляє пресслужба Української Асоціації футболу.

Так, поєдинок відбудеться у Варшаві на стадіоні "Легія", на якому наша команда ще не виступала. Арена вміщує трохи менше 32 000 глядачів і є домашньою для місцевого ФК Легія.

Квитки на гру надійдуть у продаж вже невдовзі.

Зауважимо, що матч 4 туру відбору на ЧС-2026 Україна – Азербайджан завершився з рахунком 2:1. Нагадаємо, у першому турі кваліфікації ЧС-2026 українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2, надалі зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану та переграли Ісландію 5:3.

Збірна України з футболу Збірна Ісландії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна України з футболу

Вернидуб назвав слабку ланку у збірній України
Не знає, що йому робити з м’ячем: Сабо розкритикував гру нападника збірної України
Мало не затоптали: Леоненко – про головну проблему збірної України
Ребров увійшов до п'ятірки тренерів із 30+ матчами на чолі збірної України
Довбик: Добре, коли захисники суперника концентруються на мені – інші можуть цим скористатися

Останні новини