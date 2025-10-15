Визначилося місце проведення матчу відбору на ЧС-2026 між Україною та Ісландією

Визначилося місце проведення номінально домашнього матчу для України у відборі на ЧС-2026, який національна команда проведе 16 листопада проти Ісландії.

Про це повідомляє пресслужба Української Асоціації футболу.

Так, поєдинок відбудеться у Варшаві на стадіоні "Легія", на якому наша команда ще не виступала. Арена вміщує трохи менше 32 000 глядачів і є домашньою для місцевого ФК Легія.

Квитки на гру надійдуть у продаж вже невдовзі.

Зауважимо, що матч 4 туру відбору на ЧС-2026 Україна – Азербайджан завершився з рахунком 2:1. Нагадаємо, у першому турі кваліфікації ЧС-2026 українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2, надалі зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану та переграли Ісландію 5:3.