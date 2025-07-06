Шахтар – Словацко: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

У неділю, 6 липня, відбудеться товариський матч за участі бронзового призера минулого сезону УПЛ Шахтаря проти Словацко.

Стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом. В прямому етері матч транслюватиме Youtube-канал "гірників та сайт "Чемпіон".

Пряма трансляція матчу Шахтар – Словацко

Це буде другий матч донеччан на літніх зборах. Перший поєдинок з Ардою Тураном на чолі Шахтар виграв у хорватської Гориці – 1:0.

Раніше повідомлялося, що донецький клуб визначився зі стадіоном на перший домашній матч у кваліфікації Ліги Європи.