Нападник Шахтаря потрапив у історію УПЛ за цікавим показником

Нападник Шахтаря Лассіна Траоре став 5-м гравцем в історії Української Прем'єр-ліги, якому вдалося відзначитися хеттриком після виходу на заміну.

Відповідні данні наводить Брутальний Футбол.

Раніше подібне вдавалося: Андрію Тотовицькому у сезоні-2015/16 (Шахтар – Зоря 2:3), Сергію Старенькому у 2017/18 (Олександрія – Сталь 4:1), Владиславу Супрязі у 2019/20 (Дніпро-1 – Динамо 3:1) та Артему Довбику у 2022/23 (Металіст 1925 – Дніпро-1 0:3).

Окрім того, буркінієць не лише став першим легіонером, який це зробив, але й найефективнішим у цьому плані: він вийшов на заміну на 65-й хвилині та побив рекорд Супряги, який у матчі проти "біло-синіх" з'явився на 2 хвилини раніше.

Водночас Тотовицький же виходив на поле на 46-й, Старенький на 28-й, а Довбик на 26-й хвилинах.

Як відомо, Шахтар завдяки хеттрику Траоре розгромив Карпати у 16 турі УПЛ.