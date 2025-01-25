Циганков опинився у заявці Жирони на виїзну гру проти Райо Вальєкано в Ла Лізі

У неділю, 26 січня, Жирона зіграє на виїзді з Райо Вальєкано у межах 21 туру іспанської Ла Ліги.

Вінгер каталонського клубу Віктор Циганков потрапив до заявки на цей поєдинок. Ця гра чемпіонату Іспанії може стати десятою в нинішньому сезоні, в якій він візьме участь.

Стартовий свисток зустрічі між Райо Вальєкано та Жироною прозвучить о 15:00 за київським часом.

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Всього ж на рахунку 27-річного українця 13 матчів в усіх турнірах, у яких він відзначився одним голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що в минулій грі Ла Ліги Віктор Циганков віддав гольову передачу на Арнау Мартінеса. Це була перша результативна дія для гравця збірної України після повернення з лазарету.

Проте цей асист не допоміг команді Мічела перемогти – вона програла Севільї з рахунком 1:2.