Трансфер Бущана в Аль-Шабаб може зірватися

Перехід голкіпера київського Динамо Георгія Бущана у саудівський Аль–Шабаб може зірватися.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Причиною імовірного зриву трансферу називають фінансові проблеми клубу. Зокрема Аль–Шабаб не може покрити одним траншем перехід голкіпера. Водночас Динамо не погоджується на варіант оренди з опцією викупу.

Напередодні повідомлялося, що між клубами відбулися перші переговори.

Нагадаємо, нещодавно Бущан збільшив кількість "сухих" матчів в УПЛ і наблизився до топ–20 рейтингу воротарів.