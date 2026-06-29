Записував, як мастурбує на расистські повідомлення: футболіст Атлетіко платив жінкам за дивні прохання

Захисник мадридського Атлетіко Маттео Руджері опинився в центрі резонансного скандалу після того, як одна з жінок оприлюднила фрагменти їхнього приватного листування в Instagram.

За її словами, футболіст пропонував їй грошову винагороду в розмірі 150 євро за кожне голосове повідомлення із заздалегідь визначеним змістом. Зокрема, йшлося про записи, які містили богохульні та расистські висловлювання, а також образи на адресу темношкірих людей та інших меншин.

Як стверджує жінка, Руджері детально пояснював, як саме потрібно вимовляти окремі фрази та якою має бути інтонація.

Крім цього, заявниця оприлюднила скріншоти, на яких футболіст нібито запитує, чи не заперечує вона, якщо він слухатиме ці записи під час сексуальної стимуляції. За її словами, у відповідь він також надсилав голосові повідомлення інтимного характеру.

ÉNORME SCANDALE 🤮



Matteo Ruggeri paierait des femmes pour qu'elles lui envoient des vocaux BLASPHÉMATOIRES et RACISTES en insultant les personnes noires.



Le tout en se masturbant sur ces vocaux et en s’enregistreant pour l'envoyer à son interlocutrice. pic.twitter.com/Zh2SBdElDp — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) June 28, 2026

Опубліковані матеріали швидко поширилися соціальними мережами, викликавши широкий резонанс серед уболівальників. Особливе обурення користувачів викликали саме твердження про расистський зміст повідомлень та образи на адресу представників різних етнічних і соціальних груп.

Станом на цей момент Маттео Руджері публічно не коментував оприлюднені звинувачення. Також відсутня офіційна реакція мадридського Атлетіко.

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Нагадаємо, напередодні антидискримінаційна організація Fare Network звинуватила 38-річного арбітра Шона Еванса у тому, що він перед грою ЧС-2026 показав жест, який символізує расистський знак "White power".

Згодом ФІФА виступила із заявою, наголосивши, що не знайшла доказів, за якими можна було б звинуватити рефері у демонстрації расистського жесту.