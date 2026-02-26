Українська правда
Автор хеттрика у матчі з Брюгге став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець — 26 лютого 2026, 16:51
Автор хеттрика у матчі з Брюгге став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Александер Серлот
Форварда мадридського Атлетико Александра Серлота визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за версією УЄФА.

Про це повідомила пресслужба організаторів турніру.

Норвезький нападник оформив хеттрик у матчі проти Брюгге (4:1), допомігши команді вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У трійку кращих також потрапили Йєнс Петтер Хауге з Буде-Глімта та Орельєн Тчуамені з Реала.

Нагадаємо, що за підсумками матчів-відповідей плейоф визначилися всі шістнадцять команд, які продовжать боротьбу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться вже у п'ятницю, 27 лютого.

