Автор хеттрика у матчі з Брюгге став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Форварда мадридського Атлетико Александра Серлота визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за версією УЄФА.

Про це повідомила пресслужба організаторів турніру.

Норвезький нападник оформив хеттрик у матчі проти Брюгге (4:1), допомігши команді вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У трійку кращих також потрапили Йєнс Петтер Хауге з Буде-Глімта та Орельєн Тчуамені з Реала.

1st: Alexander Sørloth

2nd: Jens Petter Hauge

3rd: Aurélien Tchouaméni

4th: Victor Osimhen



Hat-trick hero Sørloth wins Player of the Week! ⚽⚽⚽@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/3dWEYHyZDn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2026

Нагадаємо, що за підсумками матчів-відповідей плейоф визначилися всі шістнадцять команд, які продовжать боротьбу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться вже у п'ятницю, 27 лютого.