Мілан – Кальярі. Де та коли дивитися матч 38 туру Серії А

У неділю, 24 травня, на стадіоні "Сан-Сіро" відбудеться матч 38 туру італійської Серії А, в якому місцевий Мілан прийматиме Кальярі.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 2" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 21:45 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Мілан, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,33. На успіх Кальярі можна поставити з коефіцієнтом 10,20, на нічию – 5,55.

Зазначимо, що Мілан посідає 3 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 70 очок. Натомість Кальярі із 40 балами йде 16-м.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.