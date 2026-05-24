Чи зможе Кальярі відібрати очки у Мілана: прогноз на матч Серії А

Мілан зустрінеться з Кальярі в останньому 38-му турі італійської Серії А-2025/26.

Свисток про початок матчу пролунає 24 травня о 21:45 за київським часом на легендарному "Сан-Сіро".

Ліцензований букмекер betking дає на перемогу Мілана 1,33, а от на звитягу гостей дають коефіцієнт аж 10,20. Нічия – 5,55.

"Россонері" із 70 балами замикає трійку лідерів італійської першості. Стільки ж очок у четвертої Роми, яка 24 травня зіграє на виїзді проти Верони (о 21:45).

Кальярі ж із 40 пунктами йде лише 16-м. Щоправда, відрив від найближчого переслідувача Лечче вже є недосяжним для суперника – 4 очки. Однак суперник Мілана ще має шанси наздогнати Дженоа Руслана Малиновського, який з 41 балом йде 15-м.

