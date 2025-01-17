Форвард Атлетико зазнав травми та ризикує пропустити гру з Баєром у Лізі чемпіонів

Нападник Атлетико Александер Серлот вибув на невизначений термін через травму.

Про це повідомляє сайт "матрацників".

За інформацією джерела, 29-річний норвежець отримав травму середнього ступеня тяжкості. З чим саме пов'язана травма, не повідомляється.

Серлот оформив дубль у першому таймі матчу 1/8 фіналу Кубку Іспанії проти Ельче (4:0). Проте у перерві головний тренер команди Дієго Сімеоне замінив футболіста.

Повідомляється, що Серлот буде проходити сеанси фізіотерапії та реабілітацію в тренажерному залі, а характер його травми визначить термін повернення на поле.

Тепер очікується, що гравець пропустить майбутній матч проти Баєра у Лізі чемпіонів. Ця гра відбудеться у вівторок, 21 січня.

Нагадаємо, що в іншому матчі Кубку Іспанії травмувався гравець іншої мадридської команди.