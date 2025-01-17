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Мілан планує підписати одноклубника Мудрика у разі зриву угоди з Рашфордом

Олексій Погорелов — 17 січня 2025, 12:37
Мілан планує підписати одноклубника Мудрика у разі зриву угоди з Рашфордом
Жоау Фелікс
Челсі

Мілан визначився із альтернативним варіантом на випадок, якщо клуб не зможе домовитися про трансфер вінгера Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Марко Гвіді.

Згідно з джерелом, "россонері" планують організувати оренду вінгера Челсі Жоау Фелікса.

Повідомляється, що в цьому зацікавлений особисто головний тренер команди Сержіу Консейсау. До того ж, вони мають спільного агента, а саме Жорже Мендеша.

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Цього сезону 25-річний португалець взяв участь у 19 матчах "синіх", проте він не є гравцем стартового складу команди Енцо Марески. Фелікс записав на свій рахунок 7 голів та 2 результативні передачі.

Раніше з'явилася інформація, що головний тренер Боруссії Дортмунд Нурі Шахін наполягає на трансфері Маркуса Рашфорда.

Мілан Челсі Сержіу Консейсау Жоау Фелікс

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