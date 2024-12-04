Лестер розібрався з Вест Гемом, Іпсвіч поступився Крістал Пелесу в 14 турі АПЛ

У межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги-2024/2025 відбулося два поєдинки.

Крістал Пелес на виїзді виявився сильнішим за Іпсвіч у битві аутсайдерів АПЛ. Також у матчі між двома командами нижньої частини турнірної таблиці Лестер упевнено обіграв Вест Гем.

Чемпіонат Англії – АПЛ

14 тур, 3 грудня

Іпсвіч – Крістал Пелес 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Матета

Лестер – Вест Гем 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Варді, 2:0 - 61 Ель-Ханнус, 3:0 - 90 Дака, 3:1 - 90+3 Фюллькруг

"Лиси" після цієї перемоги наблизилися до "молотобійців" у чемпіонаті. Наразі в Лестера 13 очок та 15 позиція, коли у Вест Гема на два залікові пункти більше та 14 сходинка в чемпіонаті Англії.

Крістал Пелес збільшив відставання від зони вильоту. Наразі в "орлів" 12 балів у турнірній таблиці та 16 місце, а Іпсвіч знаходиться на 19 сходинці з дев'ятьма очками в активі.