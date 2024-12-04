Арсенал перевірить Манчестер Юнайтед Аморіма, Ньюкасл спробує зупинити Ліверпуль у 14 турі АПЛ

У середу, 4 грудня, програма 14 туру Англійської Прем'єр-ліги продовжиться шістьма матчами.

У першому часовому слоті Евертон Віталія Миколенка прийматиме Вулвергемптон, а Челсі Михайла Мудрика зіграє у гостях із Саутгемптоном.

Манчестер Сіті намагатиметься перервати свою катастрофічну серію в матчі з Ноттінгем Форест, який дивує всіх у цьому сезоні. Команда Нуну Ешпіріту Санту відстає від "містян" всього на один бал.

На Сент-Джеймс Парк відбудеться цікавий поєдинок між Ньюкаслом і Ліверпулем.

У другому часовому слоті пройде центральний матч туру: Рубен Аморім проходитиме першу сер'озну перевірку, адже його Манчестер Юнайтед вирушить на Емірейтс, де на нього чекає Арсенал.

В останньому матчі вечора Єгор Ярмолюк та його Брентфорд робитимуть усе, щоб Астон Вілла не здобула свою першу перемогу в чемпіонаті за останні шість турів.

Чемпіонат Англії – АПЛ

14 тур, 4 грудня

21:30 Евертон – Вулвергемптон

21:30 Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест

21:30 Ньюкасл – Ліверпуль

21:30 Саутгемптон – Челсі

22:15 Арсенал – Манчестер Юнайтед

22:15 Астон Вілла – Брентфорд

Нагадаємо, що 14 тур АПЛ стартував учора. Лестер провів першу гру з новим тренером: Руд ван Ністелрой вивів команду на поєдинок з Вест Гемом.