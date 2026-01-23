Авторитетний інсайдер злив термін закінчення кар'єри Роналду

Володар п'яти Золотих м'ячів та за сумісництвом зірковий нападник саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду може закінчити кар'єру вже після наступного сезону-2026/27.

Про це йдеться у матеріалі Бена Джейкобса для talkSPORT.

Контракт португальця із саудівським клубом розрахований до кінця червня 2027-го. Зазначається, що футболіст не збирається продовжувати контракт із "Лицарями Неджда" та не буде шукати собі нову команду.

Восени 2025-го Роналду заявляв, що йому залишилось грати лише декілька років.

Відзначимо, що у 2027 році Кріштіану виповниться вже 42 роки. Наразі однією із головних цілей португальського гравця є показник у 1000 голів, до якого він впевнено крокує від матчу до матчу. Наразі у доробку CR7 960 результативних ударів.

У поточному сезоні-2025/26 Роналду вже забив 17 м'ячів та віддав 3 гольові передачі у 20-ти іграх за Аль-Наср.

До слова, у саудівському чемпіонаті вже шукають альтернативу, як зберегти інтерес уболівальників до їх футболу на тлі можливо закінчення кар'єри Роналду. Місцеві клуби взяли "на олівець" аж 50 зіркових гравців із Європи, які у майбутньому можуть продовжити виступи у Саудівській Аравії.

Серед них слід виділити Мохаммеда Салаха (Ліверпуль), Роберта Левандовського (Барселона), Каземіро, Бруну Фернандеша (обидва – Манчестер Юнайтед) та Вінісіуса Жуніора (Реал).