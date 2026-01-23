Легендарний Буффон порівняв Роналду та Мессі

Колишній воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон висловився щодо одвічної конкуренції між Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі.

Його слова цитує BolaVIP.

На думку легендарного голкіпера, обидва футболісти є абсолютно різними за стилем гри. Буффон вважає, що Мессі володіє більшою універсальністю на полі, починаючи атаки своєї команди із глибини. Натомість Роналду перетворився в ідеального страйкера, який завершує атаки у межах штрафного майданчика суперника.

"Мессі демонструє більшу універсальність, оскільки воліє починати атаки з глибини. Йому властиві технічна майстерність і бачення поля, характерні для класичного плеймейкера. Кріштіану Роналду, ймовірно, через вік, трансформувався в ідеального завершувача в межах штрафного майданчика. Якщо порівнювати з його колишнім стилем, зараз Роналду раціональніше витрачає сили: він рідше зміщується на фланг заради ефектних фінтів або дриблінгу, проте при отриманні м'яча у штрафному миттєво створює загрозу воротам", – заявив Буффон.

Нагадаємо, що одвічне протистояння Роналду – Мессі в Іспанії закінчилось у 2018 році, коли Кріштіану перебрався із мадридського Реала у туринський Ювентус.

Наразі Роналду феєрить за саудівський Аль-Наср, за який вже провів 125 матчів (110 голів та 22 асисти). Португалець впевнено йде до позначки у 1000 м'ячів. До неї йому залишилось лише 40 результативних ударів.

Мессі ж грає за океаном. У футболці Інтер Маямі Ліонель вже відіграв 88 ігор (77 голів і 44 результативні передачі).

Нещодавно повідомлялось, що туринський Ювентус програв суд у справі щодо заборгованої зарплати для Роналду.