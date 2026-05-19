Якщо мене не виженуть, – лідер Інтера зізнався, чи готовий закінчити кар'єру в італійському гранді

Аргентинський форвард Інтера Лаутаро Мартінес розповів, що готовий виступати за італійську команду до кінця кар'єри.

Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

28-річний футболіст зізнався, що вважає італійський клуб своїм домом.

"Ключів від Апп'яно (тренувальна база Інтера – прим. ред.) я ще не маю, але майже... Ми з родиною щасливі, у нас тут навіть є ресторан, діти ходять до школи й мають своїх друзів. Сьогодні мені важко уявити себе десь в іншому місці. У футболі ніколи не знаєш, напевно, але якщо мене не виженуть, я залишуся тут", – сказав нападник.

Чинний контракт Лаутаро з "нерадзуррі" розрахований до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 85 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Мартінес виступає за команду Серії А з літа 2018-го, коли перебрався з аргентинського Расинга. Від моменту переходу провів за Інтер вже 375 ігор (175 голів та 56 асистів) та завоював 9 титулів.

У поточному сезоні-2025/26 аргентинець вже відзначився 22 м'ячами та 6 гольовими передачами у 40-ка матчах в усіх турнірах.

Відзначимо, що капітан Інтера потрапив до заявки збірної Аргентини на чемпіонат світу 2026 з футболу.