Мессі потрапив у розширену заявку Аргентини на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Аргентини визначився із розширеною заявкою команди із 55 гравців на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Аргентинської футбольної асоціації.

Розширена заявка збірної Аргентини:

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Марсель), Вальтер Бенітес (ПСВ), Хуан Муссо (Атлетико Мадрид), Факундо Камбесе (Расінг), Сантьяго Бельтран (Рівер Плейт).

Захисники: Агустін Гіай (Палмейрас), Науель Моліна (Атлетико Мадрид), Гонсало Монтіель, Герман Песселья (обидва — Рівер Плейт), Ніколас Капальдо (Гамбург), Кевін Макаллістер (Юніон Сен-Жилуаз), Лукас Мартінес (Рівер Плейт), Маркос Сенесі (Борнмут), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Леонардо Балерді (Марсель), Лаутаро Ді Лолло (Бока Хуніорс), Заїд Ромеро (Хетафе), Факундо Медіна (Ланс/Марсель), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Маркос Акунья (Рівер Плейт), Габріель Рохас (Расінг).

Півзахисники: Максімо Перроне (Комо), Леандро Паредес (Бока Хуніорс), Гвідо Родрігес (Валенсія), Анібаль Морено (Рівер Плейт), Енцо Фернандес (Челсі), Родріго Де Пауль (Атлетико Мадрид), Есек'єль Паласіос (Баєр), Алексіс Макаллістер (Ліверпуль), Джованні Ло Чельсо (Бетіс), Ніко Пас (Комо), Ніколас Домінгес (Ноттінгем Форест), Алехандро Гарначо (Челсі), Клаудіо Ечеверрі (Жирона), Мілтон Дельгадо (Бока Хуніорс), Алан Варела (Порту), Есек'єль Фернандес (Баєр), Еміліо Бунендія (Астон Вілла), Валентін Барко (Страсбург), Тьяго Альмада (Атлетико Мадрид), Томас Аранда (Бока Хуніорс).

Нападники: Джуліано Сімеоне, Хуліан Альварес, Ніколас Гонсалес (усі — Атлетико Мадрид), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Лаутаро Мартінес (Інтер), Сантьяго Кастро (Болонья), Франко Мастантуоно (Реал), Джанлука Престіанні (Бенфіка), Матіас Соуле (Рома), Хосе Манеуль Лопес (Палмейрас), Матео Пеллегріно (Парма).

Зазначимо, що в заявці відсутній Пауло Дибала з Роми, натомість присутні Ліонель Мессі та Джанлука Престіанні, який не зможе взяти участь у перших двох матчах чемпіонату світу через дискваліфікацію за расизм.

Аргентина, чинні чемпіони світу, на груповому етапі мундіалю-2026 зіграє проти Алжиру, Йорданії та Австрії.