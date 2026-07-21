Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Цей біль важко описати: Мартінес заговорив про завершення кар'єри в збірній Аргентини після програного фіналу ЧС-2026

Микола Літвінов — 21 липня 2026, 14:50
Цей біль важко описати: Мартінес заговорив про завершення кар'єри в збірній Аргентини після програного фіналу ЧС-2026
Еміліано Мартінес
Getty Images

Воротар англійської Астон Вілли Еміліано Мартінес заявив, що перебуває в стані скорботи після програшу Іспанії у фіналі чемпіонату світу-2026, наголосивши на можливості завершення кар'єри в збірній Аргентині.

Про це він написав у Інстаграм.

"Мріяв, що ми знову її виграємо, мріяв привезти її до Аргентини й ще раз увійти в історію.

Чесно кажучи, цей біль важко описати, залишається лише обміркувати багато речей і подивитися, як рухатися далі, і чи настав час відійти в сторону.

Мені дуже шкода, я справді зробив усе можливе, щоб допомогти своїй країні та своїм товаришам по команді".

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі.

Протягом поєдинку Мартінес здійснив 11 сейвів, що є рекордом з часів заснування турніру. 33-річний голкіпер відіграв весь цьогорічний мундіаль у стартовому складі команди без жодної заміни. На світовій першості 2022 року він так само провів на полі всі матчі від свистка до свистка.

Додамо, що Еміліано Мартінес дебютував за "Альбіселесте" у 2021 році, коли командою керував Ліонель Скалоні, який й досі лишається на цій посаді. За цей час голкіпер провів на полі 67 матчів, у яких пропустив 33 голи та 42 рази залишив свої ворота на "замку".

У складі збірної Аргентини Мартінес став чемпіоном світу (2022), двічі виграв Копа Америку (2021, 2024) та тріумфував у Фіналісімі над Італією в сезоні-2021/22.

Збірна Аргентини з футболу Еміліано Мартінес

Еміліано Мартінес

Воротар збірної Аргентини побив рекорд фіналів мундіалів, який тримався 32 роки
Ювентус націлився на трансфер голкіпера збірної Аргентини
Астон Вілла відкрита до трансферу Мартінеса – інсайдер
Чемпіон світу став пріоритетною ціллю Ювентуса – інсайдер
Альтернатива Аліссону. Ювентус націлився на іншого зіркового голкіпера із АПЛ

Останні новини