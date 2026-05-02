Ювентус націлився на трансфер Грінвуда

Олександр Булава — 2 травня 2026, 13:05
Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні англійського вінгера Марселя Мейсона Грінвуда.

Про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

Туринський клуб приєднався до боротьби за 24-річного футболіста. Водночас у Ювентусі стежать за розвитком ситуації з Франсішку Консейсау та можливими пропозиціями щодо трансферу Едона Жегрови.

За інформацією джерела, за підписання Грінвуда Ювентусу доведеться викласти близько 50 мільйонів євро - суму, яка відповідає його ринковій вартості в Марселі.

Також вказується на фінансові французького клубу, який буде змушений продати ексгравця Манчестер Юнайтед.

Контракт Мейсона діє до літа 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 55 млн євро.

Де Дзербі вважає, що Грінвуд має потенціал виграти Золотий м'яч

У поточному сезоні на рахунку Грінвуда 25 голів і 10 асистів у 42 матчах за Марсель у всіх турнірах. Минулого року ним цікавилася Барселона.

Нагадаємо, у 2022 році Грінвуда відсторонили від футболу за звинуваченням у спробі зґвалтування, нападі з нанесенням тілесних ушкоджень, а також у контрольованій і примусовій поведінці. 23-річний англієць заперечував звинувачення, які згодом були зняті Королівською прокуратурою.

