Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Марсель достроково повернув до Інтера аргентинського таланта

Олександр Булава — 11 лютого 2025, 21:56
Валентін Карбоні повернувся в Інтер
Валентін Карбоні
ФК Марсель

Марсель достроково розірвав оренду аргентинського атакувального півзахисника Інтера Валентіна Карбоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони домовились про дострокове розірвання угоди через травму гравця. 19-річний гравець у жовтні отримав розрив хрестоподібних зв’язок коліна в розташуванні збірної Аргентини.

У нинішньому сезоні  футболіст провів 4 матчі у французькій Лізі 1, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, за збірну Аргентини Карбоні дебютував у червні минулого року на Копа Америка. Сумарно на цей час хавбек провів три матчі за команду Ліонеля Скалоні.

Раніше повідомлялося, що Марсель може підписати французького півзахисника Поля Погба, який перебуває у статусі вільного агента після розірвання контракту з Ювентусом.

Інтер Марсель Футбольні трансфери

Інтер

Інтер здолав Фіорентину в 24 турі Серії А
Індзагі: Поразка піде Інтеру на користь
Рома Довбика зіграє з Наполі, Мілан та Інтер зустрінуться у 23 турі Серії А
Вільярреал орендував захисника Інтера
Стало відомо, хто прокоментує матч Наполі проти Роми з Довбиком у Серії А

Останні новини