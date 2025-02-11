Марсель достроково повернув до Інтера аргентинського таланта

Марсель достроково розірвав оренду аргентинського атакувального півзахисника Інтера Валентіна Карбоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони домовились про дострокове розірвання угоди через травму гравця. 19-річний гравець у жовтні отримав розрив хрестоподібних зв’язок коліна в розташуванні збірної Аргентини.

У нинішньому сезоні футболіст провів 4 матчі у французькій Лізі 1, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, за збірну Аргентини Карбоні дебютував у червні минулого року на Копа Америка. Сумарно на цей час хавбек провів три матчі за команду Ліонеля Скалоні.

Раніше повідомлялося, що Марсель може підписати французького півзахисника Поля Погба, який перебуває у статусі вільного агента після розірвання контракту з Ювентусом.