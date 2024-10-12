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Молодий талант збірної Аргентини отримав важку травму

Олег Дідух — 12 жовтня, 15:42
Молодий талант збірної Аргентини отримав важку травму
Валентін Карбоні
ФК Марсель

Атакувальний півзахисник Марселя Валентін Карбоні отримав розрив хрестоподібних зв’язок коліна в розташуванні збірної Аргентини.

Про це повідомляє пресслужба Аргентинської футбольної асоціації.

За прогнозами лікарів, Карбоні вибув до кінця поточного сезону. У нинішньому сезоні 19-річний футболіст провів 4 матчі у французькій Лізі 1, результативними діями не відзначався.

Карбоні проводить нинішній сезон у Марселі на правах оренди з правом викупу за 35 мільйонів євро. Права на гравця належать міланському Інтеру.

За збірну Аргентини Карбоні дебютував у червні поточного року на Копа Америка. Сумарно на даний момент хавбек провів три матчі за команду Ліонеля Скалоні.

Вчора Аргентина зіграла внічию 1:1 з Венесуелою у відборі до ЧС-2026.

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