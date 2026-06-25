Швейцарія – Канада: відеоогляд матчу 3-го туру ЧС-2026

Збірна Швейцарії з футболу на ЧС-2026

Збірна Швейцарії переграла Канаду 2:1 у третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

У першому таймі уболівальники голів не побачили. Усі три результативні удари команди зберегли на другу половину зустрічі. На 46-й хвилині Рубен Варгас розмочив нулі на табло після передачі Йогана Манзамбі – 1:0.

Рівно через 11 хвилин швейцарці подвоїли свою перевагу завдяки м'ячу Манзамбі, який відзначився за системою "гол плюс пас".

У середині другого тайму Проміс Девід скоротив відставання Канади до мінімуму, але це все, на що спромоглися гості.

Відеоогляд матчу Швейцарія – Канада

Завдяки звитязі "червоні хрести" виграли групу В (7 балів). На другому місці з 4 очками фінішувала Канада, а Боснія і Герцеговина з 4 пунктами досі претендує на вихід до плейоф ЧС-2026, йдучи третьою.

Катар із 1 балом завершив для себе шлях на поточному Мундіалі.

Раніше поразку від швейцарців прокоментував головний тренер збірної Канади Джессі Марш.