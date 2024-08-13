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Стали відомі деталі травми Марлона у матчі проти Полісся

Андрій Яросименко — 13 серпня, 15:38
Стали відомі деталі травми Марлона у матчі проти Полісся

Стали відомі деталі травми хавбека Шахтаря Марлона Гомеса у матчі проти житомирського Полісся.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 20-річному футболісту діагностували розтягнення задньої поверхні стегна. У найкращому випадку він з’явиться на полі у поєдинку "гірників" проти Кривбаса, який має відбутися 31 серпня.

Також це означає, що він пропустить два найближчих матчі команди — 18 серпня проти Лівого Берега та 24 серпня проти Олександрії. Зазначимо, що Марлон приєднався до складу української команди наприкінці січня 2024 року. Незадовго після підписання, він отримав травму, перебуваючи на тренуваннях в олімпійській збірній Бразилії.

Нагадаємо, напередодні Шахтар мінімально поступився Поліссю в рамках другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Зазначимо, що після матчу між гравцями команди розпочалася масова бійка. Також раніше повідомлялося, що "гірники" зацікавлені у підписанні бразильського вінгера, яким цікавився російський Спартак

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