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Шахтар хоче підписати бразильського вінгера, яким цікавився російський Спартак

Андрій Яросименко — 13 серпня, 13:40
Шахтар хоче підписати бразильського вінгера, яким цікавився російський Спартак

Донецький Шахтар зацікавлений у підписанні бразильського вінгера Корінтіанса Веслі

Про це повідомляє UOL Esporte.

За інформацією джерела, представники клубу іноді переглядають матчі футболіста. Зазначається, що українці зробили офіційну пропозицію в розмірі 16 мільйонів євро, не враховуючи бонуси, але відповіді від керівництва Корінтіанса Шахтар поки не отримав.

Також джерело додає, що пропозицію щодо 19-річного гравця робив російський Спартак, але клуб із Сан-Паулу відмовився. В минулому сезоні футболіст зіграв 44 матчі, у яких відзначився п'ятьма голами, та віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його вартість у 10 млн євро.

Нагадаємо, напередодні Шахтар мінімально поступився Поліссю в рамках другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Зазначимо, що після матчу між гравцями команди розпочалася масова бійка.
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