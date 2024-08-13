Шахтар хоче підписати бразильського вінгера, яким цікавився російський Спартак
Донецький Шахтар зацікавлений у підписанні бразильського вінгера Корінтіанса Веслі
Про це повідомляє UOL Esporte.
За інформацією джерела, представники клубу іноді переглядають матчі футболіста. Зазначається, що українці зробили офіційну пропозицію в розмірі 16 мільйонів євро, не враховуючи бонуси, але відповіді від керівництва Корінтіанса Шахтар поки не отримав.
Також джерело додає, що пропозицію щодо 19-річного гравця робив російський Спартак, але клуб із Сан-Паулу відмовився. В минулому сезоні футболіст зіграв 44 матчі, у яких відзначився п'ятьма голами, та віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його вартість у 10 млн євро.
Нагадаємо, напередодні Шахтар мінімально поступився Поліссю в рамках другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Зазначимо, що після матчу між гравцями команди розпочалася масова бійка.