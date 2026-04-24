Колишній конкурент Забарного узгодив контракт із Тоттенгемом
Маркос Сенесі
Центральний захисник Борнмута Маркос Сенесі узгодив умови особистого контракту з Тоттенгемом.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
Сенесі може перейти в Тоттенгем на правах вільного агента. Його контракт із Борнмутом діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде.
При цьому для переходу Сенесі в Тоттенгем є одна обов'язкова умова: команда повинна уникнути вильоту з АПЛ за підсумками нинішнього сезону. Саме тому, на папері угоди поки що не підписана. Раніше повідомлялося про те, що на Сенесі також претендують Челсі та Манчестер Юнайтед.
У поточному сезоні на рахунку Сенесі 5 асистів у 35 матчах за Борнмут у всіх турнірах. Наразі трансферна вартість 28-річного оцінюється в 22 мільйони євро.